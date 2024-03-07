Джошуа два раза не смог победить Усика.

Тайсон Фьюри выразил уверенность, что сможет победить Александра Усика, который до того дважды уверенно победил Энтони Джошуа, сообщает издание sport.ua.

"Усик дважды разобрался с Джошуа. Мы видели эти поединки. Те моменты, когда он просто не мог ничего поделать с Усиком. Так пусть оставит Усика мне, этого маленького левшу, я разберусь с ним вместо Джошуа", - самоуверенно заявил Фьюри.

Он добавил, что может разобраться с Усиком "даже дважды", и призвал Джошуа "оставить эту работу для него".

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Напомним, Джошуа дрался с Усиком два раза. Первый поединок состоялся в сентябре 2021 года и завершился победой украинца единогласным решением судей. В августе 2022 года состоялся реванш, в котором Александр одержал победу раздельным решением судей и защитил чемпионские титулы WBO, WBA, IBF и IBO.

Бой Усик - Фьюри должен был состояться 17 февраля этого года, однако британец получил травму во время спарринга в тренировочном лагере и поединок был перенесен. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри - 18 мая 2024 года.

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