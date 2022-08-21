Украинский боксер Александр Усик сохранил свои чемпионские пояса в реванше.

В ночь с 20 на 21 августа состоялся бой-реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Поединок принимал многофункциональный спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Александра Усика раздельным решением судей - 113-115, 115-113, 116-112.

Таким образом украинскому боксеру удалось сохранить свои пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Кроме того, Усик завоевал вакантный титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Напомним, минувшей осенью Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: после боя

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

35-летний Усик на профессиональном ринге провел 20 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

32-летний Джошуа в профи провел 27 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 3 поражения.

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