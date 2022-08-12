Похоже, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри все же не состоится.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, несмотря на разговоры о возвращении в бокс и возможном поединке против Дерека Чисоры, еще раз объявил о завершении карьеры.

В свой 34-й день рождения, британец заявил, что окончательно прощается с боксом.

"Искренне спасибо всем, кто в течение лет оказывал влияние на мою карьеру. После долгих трудных разговоров я наконец решил уйти.

На свой 34-й день рождения я говорю: "Bon voyage".

Хочу поблагодарить тех, кто сделал этот путь особым: Фрэнк Уоррен, BT Sport, папа, Спенсер Браун, Стив Иган, ESPN, WBC, Top Rank, Джимми Геррингтон, Энди Ли, Айзек Лоу, Бен Дэвисон, Кристиан Блэк, Тим Оллкок, Роберт Дэвис, Шейн Фьюри, Хью Фьюри, Джеймс Уорд.

Извините, если кого-то упустил, можно многих назвать. Большое спасибо жене Пэрис, которая поддерживала меня больше других. И благодарю тебя, Боже. До встречи на другой стороне, бродяги. 2008-2022", - написал Фюри в Твиттере.

Если Тайсон действительно уходит и не планирует бой за все пояса супертяжелого веса, то его титул WBC должен стать вакантным.

Напомним, Тайсон Фьюри в профессионалах провел 33 боях, добыл 32 победы и один поединок свел к ничьей. Наиболее значимыми считаются победы над Владимиром Кличко, а также два нокаута Деонтея Уайлдера.

Свой последний бой Тайсон Фьюри провел 24 апреля. "Циганский король" отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. После этой победы Фьюри объявил о завершении карьеры, но позже заявил, что готов возобновить карьеру и подраться с победителем реванша Усик - Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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