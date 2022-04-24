Следующим соперником Фьюри может стать Александр Усик.

В ночь на 24 апреля британский боксер Тайсон Фьюри отправил в нокаут своего соотечественника Диллиана Уайта и защитил пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.

Бой прошел на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

С первых секунд Уайт занял центр ринга, однако редко попадал по сопернику, в то время как Фьюри легко перестреливал соперника с дистанции.

Бой был завершен в шестом раунде - в концовке трехминутки Фьюри успешно провел атаку, нанеся коварный нокаутирующий удар, после которого Диллиан Уайт уже не смог продолжить поединок. После того, как Уайт поднялся на ноги, судья принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие.

Видео нокаута:

Согласно предматчевому взвешиванию, вес 33-летнего Фьюри составил 120,1 кг, вес Уайта - 114,9 кг.

Ожидается, что следующим соперником Тайсона Фьюри станет Александр Усик, с которым Цыганский король проведет за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Для этого украинскому боксеру нужно победить британца Энтони Джошуа в реванше и сохранить у себя пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Напомним, накануне боя против Диллиана Уайта Фьюри заявлял, что намерен завершить свою карьеру, однако отец и тренер британского супертяжа Джон Фьюри опроверг слова Тайсона и признался, что его сын проведет бой против победителя пары Усик - Джошуа.

Добавим, что реванш Усик - Джошуа должен состояться этим летом.

Фьюри - Уайт: после боя