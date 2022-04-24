В ночь на 24 апреля британский боксер Тайсон Фьюри отправил в нокаут своего соотечественника Диллиана Уайта и защитил пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.
Бой прошел на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
С первых секунд Уайт занял центр ринга, однако редко попадал по сопернику, в то время как Фьюри легко перестреливал соперника с дистанции.
Бой был завершен в шестом раунде - в концовке трехминутки Фьюри успешно провел атаку, нанеся коварный нокаутирующий удар, после которого Диллиан Уайт уже не смог продолжить поединок. После того, как Уайт поднялся на ноги, судья принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие.
Видео нокаута:
ONE PUNCH POWER.@Tyson_Fury | #FuryWhytepic.twitter.com/QkgHMf9ntX— Top Rank Boxing (@trboxing) April 23, 2022
Согласно предматчевому взвешиванию, вес 33-летнего Фьюри составил 120,1 кг, вес Уайта - 114,9 кг.
Ожидается, что следующим соперником Тайсона Фьюри станет Александр Усик, с которым Цыганский король проведет за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Для этого украинскому боксеру нужно победить британца Энтони Джошуа в реванше и сохранить у себя пояса WBA, WBO, IBF и IBO.
Напомним, накануне боя против Диллиана Уайта Фьюри заявлял, что намерен завершить свою карьеру, однако отец и тренер британского супертяжа Джон Фьюри опроверг слова Тайсона и признался, что его сын проведет бой против победителя пары Усик - Джошуа.
Добавим, что реванш Усик - Джошуа должен состояться этим летом.
Фьюри - Уайт: после боя
- В активе Фьюри 32 победы в 33 боях, 27 из которых 33-летний спортсмен выиграл нокаутом. Один бой Цыганского короля завершился вничью - это был первый поединок против американца Деонея Уайлдера в 2018 году.
- Уайт за свою профессиональную карьеру провел 31 бой, 28 из которых он выиграл и три проиграл. 19 раз Диллиан Уайт побеждал своих соперников нокаутом.
- Свой прошлый бой Тайсон Фьюри провел в октябре прошлого года, тогда Цыганский король нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
- Диллиан Уайт в марте 2021-го года в реванше в четвертом раунде нокаутировал россиянина Поветкина и вернул себе титул временного чемпиона мира по версии WBC, и второстепенный пояс WBC Diamond.