23 апреля в Лондоне ориентировочно в 23:50 по киевскому времени в ринге сойдутся звездные супертяжи - Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт.
33-летний Фьюри перед боем сказал, что это его последний поединок и он завершит карьеру.
Но Джон Фьюри, отец и один из тренеров Тайсона, признался, что его сын проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против победителя пары Александр Усик - Энтони Джошуа.
"Может ли человек бросить то, чем занимается всю жизнь, то, что в его ДНК? Я скажу, что нет. Он уже уходил на пенсию. У Тайсона был длинный и тяжелый лагерь, он тренировался с января, сразу после Рождества.
Тайсон хочет продолжать сражаться, и я тоже хочу этого. Пусть Усик побоксирует с Джошуа, а потом вы однозначно увидите Тайсона против победителя этого боя. Он не сможет этому сопротивляться.
Он не сможет сказать "нет" этому поединку. Тайсон будет как ребенок в кондитерском магазине, он захочет этого. Как он может не захотеть?", - цитирует Джона Фьюри fightnews.info.
Добавим, что Уайт и Фьюри соберут на стадионе "Уэмбли" около 94 000 зрителей, которые с нетерпением ждут это британское дерби.
Фьюри - Уайт: профайл боксеров
- Фьюри никогда не проигрывал в карьере, одержав 31 победу и одну ничью в 32-х боях. В последнем поединке Тайсон нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. В 2015 году Фьюри выиграл у Владимира Кличко по очкам.
- В активе Уайта 28 побед и два поражения. Летом 2020 года Диллиан проиграл россиянину Александру Поветкину, но весной 2021 года взял реванш, нокаутировав представителя РФ в 4-м раунде.