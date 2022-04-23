Тайсон Фьюри / фото REUTERS

23 апреля в Лондоне ориентировочно в 23:50 по киевскому времени в ринге сойдутся звездные супертяжи - Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт.

33-летний Фьюри перед боем сказал, что это его последний поединок и он завершит карьеру.

Но Джон Фьюри, отец и один из тренеров Тайсона, признался, что его сын проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против победителя пары Александр Усик - Энтони Джошуа.

"Может ли человек бросить то, чем занимается всю жизнь, то, что в его ДНК? Я скажу, что нет. Он уже уходил на пенсию. У Тайсона был длинный и тяжелый лагерь, он тренировался с января, сразу после Рождества. 

Тайсон хочет продолжать сражаться, и я тоже хочу этого. Пусть Усик побоксирует с Джошуа, а потом вы однозначно увидите Тайсона против победителя этого боя. Он не сможет этому сопротивляться.

Он не сможет сказать "нет" этому поединку. Тайсон будет как ребенок в кондитерском магазине, он захочет этого. Как он может не захотеть?", - цитирует Джона Фьюри fightnews.info.

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Добавим, что Уайт и Фьюри соберут на стадионе "Уэмбли" около 94 000 зрителей, которые с нетерпением ждут это британское дерби.

Фьюри - Уайт: профайл боксеров

  • Фьюри никогда не проигрывал в карьере, одержав 31 победу и одну ничью в 32-х боях. В последнем поединке Тайсон нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. В 2015 году Фьюри выиграл у Владимира Кличко по очкам.
  • В активе Уайта 28 побед и два поражения. Летом 2020 года Диллиан проиграл россиянину Александру Поветкину, но весной 2021 года взял реванш, нокаутировав представителя РФ в 4-м раунде.