Тайсон не собирается завершать карьеру.

23 апреля в Лондоне ориентировочно в 23:50 по киевскому времени в ринге сойдутся звездные супертяжи - Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт.

33-летний Фьюри перед боем сказал, что это его последний поединок и он завершит карьеру.

Но Джон Фьюри, отец и один из тренеров Тайсона, признался, что его сын проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против победителя пары Александр Усик - Энтони Джошуа.

"Может ли человек бросить то, чем занимается всю жизнь, то, что в его ДНК? Я скажу, что нет. Он уже уходил на пенсию. У Тайсона был длинный и тяжелый лагерь, он тренировался с января, сразу после Рождества.

Тайсон хочет продолжать сражаться, и я тоже хочу этого. Пусть Усик побоксирует с Джошуа, а потом вы однозначно увидите Тайсона против победителя этого боя. Он не сможет этому сопротивляться.

Он не сможет сказать "нет" этому поединку. Тайсон будет как ребенок в кондитерском магазине, он захочет этого. Как он может не захотеть?", - цитирует Джона Фьюри fightnews.info.

Добавим, что Уайт и Фьюри соберут на стадионе "Уэмбли" около 94 000 зрителей, которые с нетерпением ждут это британское дерби.

Фьюри - Уайт: профайл боксеров