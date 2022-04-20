Тайсон Фьюри намерен завершить карьеру после боя против Диллиана Уайта.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что намерен завершить карьеру после боя с Диллианом Уайтом.

Британец отметил, что завоевал все возможные пояса в своей карьере, побил все рекорды и хочет уйти из бокса здоровым и непобежденным.

"Мне больше нечего достигать. Я завоевал все пояса в мире, которые только можно заывоевать. Я побил все рекорды.

Никто в моей эре не получил пояса журнала Ring, только я. И никто в моей эпохе никогда не был линейным чемпионом, только я.

Я взял все пояса, которые можно завоевать в этом виде спорта, и я ухожу из него здоровым, целым и непобежденным.

Нет, я не проведу бой с Энтони Джошуа, ведь у него уже были свои шансы. Все прошло, пропало. У него было столько шансов на то, чтобы выйти в ринг и сразиться с Цыганским королем, но он этого не сделал. У него был шанс, а теперь он пропал.

Простите, но это все. Настройтесь сейчас на то, что после боя с Уайтом вы больше никогда не увидите Великого Короля в действии. Так и есть", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, 23 апреля Тайсон Фьюри проведет защиту своего титула чемпиона мира по версии WBC в бою против соотечественника Диллиана Уайта.

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