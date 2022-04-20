Тайсон Фьюри не сомневается в победе украинца над Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился своим мнением о предстоящем реванше между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Фьюри уверен, что украинец одержит победу над Джошуа и в реванше и сохранит пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

"Усик побьет Джошуа в реванше, и если Энтони не хватит духу все это выдержать, то ему конец. Его карьера закончится. Три поражения. Спокойной ночи. Тебя избил средневес. Подвинься.

У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком. Он должен был дать мне возможность решить все проблемы вместо него, при этом он еще и заработал бы, но Энтони отказался, потому что жадность взяла верх", - приводит слова Фьюри DAZN.

Напомним, сейчас Александр Усик находится в Европе, где ожидает официального подтверждения боя против британского боксера Энтони Джошуа.

Усик - Джошуа: что известно о реванше