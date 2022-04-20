Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился своим мнением о предстоящем реванше между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Фьюри уверен, что украинец одержит победу над Джошуа и в реванше и сохранит пояса WBA, WBO, IBF и IBO.
"Усик побьет Джошуа в реванше, и если Энтони не хватит духу все это выдержать, то ему конец. Его карьера закончится. Три поражения. Спокойной ночи. Тебя избил средневес. Подвинься.
У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком. Он должен был дать мне возможность решить все проблемы вместо него, при этом он еще и заработал бы, но Энтони отказался, потому что жадность взяла верх", - приводит слова Фьюри DAZN.
Напомним, сейчас Александр Усик находится в Европе, где ожидает официального подтверждения боя против британского боксера Энтони Джошуа.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- 25 сентября прошлого года Усик одержал победу в Лондоне над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом хэвивейта.
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля. Известный журналист назвал дату - 23 июля.
- Саудовская Аравия - очень вероятное место проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.