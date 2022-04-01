Жена украинского чемпиона шокирована состоянием их дома.

Семья чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика стала одной из многочисленных жертв "русского мира". Его дом в Ворзеле был недавно оккупирован российскими военными.

Жена боксера Екатерина Усик поделилась в Инстаграме фотографиями их дома после того, как там побывали оккупанты.

На снимке виден разрушенный двор, следы от гусениц, последствия застолья и куча мусора.

"Русский мир! Заехал и ко мне! Животные! Просто все испортили, насрали, как всегда!", - написала в Екатерина.

Добавим, что семья Александра Усика проживала в Ворзеле под Киевом до начала войны. Ранее жена боксера сообщала в соцсетях, что их дом в Ворзеле обстреляли российские войска.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. 28 февраля стало известно, что Усик вступил в территориальную оборону, чтобы защищать родину от российских захватчиков. 23 марта министр спорта Вадим Гутцайт сообщил, что Усик уехал из Украины и начал подготовку к бою против Энтони Джошуа.

Позже Усик объяснил свое решение покинуть Украину тем, что таким образом он сможет больше принести пользы своей стране.

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