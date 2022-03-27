На территории возле дома известного боксера оккупанты разместили военную технику.

Российские оккупанты захватили дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика, который ранее покинул Украину и начал подготовку к реваншу с британским супертяжем Энтони Джошуа.

Об этом в своем Инстаграме ообщила жена спортсмена Екатерина Усик.

"С*ки, пусть поживут, скоро их уничтожим", - отреагировала жена Усика на сообщение о том, что в их доме поселились российские захватчики.

"Поживите в моем доме! Недолго вам осталось! Дон, дон, дон", - написала Екатерина Усик.

Добавим, что семья Александра Усика ранее проживала в Ворзеле под Киевом до начала войны. Ранее жена боксера сообщала в соцсетях, что их дом в Ворзеле обстреляли российские войска.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. 28 февраля стало известно, что Усик вступил в территориальную оборону, чтобы защищать родину от российских захватчиков. 23 марта министр спорта Вадим Гутцайт сообщил, что Усик уехал из Украины и начал подготовку к бою против Энтони Джошуа.

Позже Усик объяснил свое решение покинуть Украину тем, что таким образом он сможет больше принести пользы своей стране.

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