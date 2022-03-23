Вадим Гутцайт считает, что украинские спортсмены должны участвовать в соревнованиях, несмотря на войну в стране.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил информацию о том, что чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик уехал из Украины и начал подготовку к бою против Энтони Джошуа.

В эфире телемарафона Вадим Гутцайт заявил, что для Украины важно, чтобы наши спортсмены уезжали и побеждали, и доказывали всему миру, что они против войны.

"Мы видим, сколько спортсменов уезжают и побеждают. Мы сделаем все, чтобы они уезжали.

Сейчас Александр Усик уехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно", - сказал Гутцайт.

Ранее сообщалось, что Усик получил разрешение покинуть Украину. Боксер был в терробороне Киева. Однако позже менеджер украинского чемпиона Эгис Климас заявил, что Усику не требуется специальное разрешение, чтобы покинуть Украину, поскольку он является отцом троих детей.

Напомним, Василий Ломаченко отказался покидать Украину для проведения боя с австралийцем Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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