Боксер предпочел оставаться в Украине и защищать ее от российских оккупантов.

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от ранее запланированного поединка с Джорджем Камбососом-младшим, чтобы остаться и защищать Украину от оккупантов.

Об этом заявил промоутер Камбососа Лу ДиБелла, передает ESPN.

Ломаченко согласился на бой с Камбососом буквально перед самым началом российского вторжения. Бой был намечен на 5 июня в Мельбурне, но двукратный олимпийский чемпион предпочел остаться в Украине со своей семьей во время войны против России, а не уезжать из страны на тренировочный сбор.

"... Бой, который он сейчас переживает, намного важнее любого боксерского поединка", — сказал ДиБелла.

"У нас нет ничего, кроме огромного уважения к его решению", - добавил промоутер.

Отметим, что 34-летний Ломаченко является членом батальона территориальной обороны.

В соответствии с военным положением в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, признанным годными к службе, запрещено покидать страну, но Ломаченко имеет такое разрешение – ради чемпионских боев.