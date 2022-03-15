По словам Боба Арума, Василий "чувствует свой долг перед народом Украины".

Глава промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Василия Ломаченко, Боб Арум прокомментировал вступление своего клиента в тероборону Белгород-Днестровского.

– Ломаченко сейчас находится в Украине, много людей волнуются и задаются вопросом, как он себя чувствует? И что вы знаете о ситуации, которая происходит там прямо сейчас?

– Василий Ломаченко для меня настоящий герой. Я не говорю это легкомысленно. Позвольте мне предоставить вам факты.

До этого конфликта Василий тренировался в Греции. В Греции есть церковь, куда он, видимо, пошел очистить душу (речь идет о Монастыре Святого Пантелеймона на Афоне – прим.). Так вот, Ломаченко в Греции, вспыхивает эта война из-за агрессии Путина, он связывается со своим менеджером Эгисом Климасом, но его семья все еще в Украине. Он не мог просто улететь в Украину. Поэтому он полетел в Румынию, взял там машину и приехал на территорию Украины, чтобы быть со своей семьей и встать на защиту страны.

Если бы он думал только о себе, то прилетел бы в Румынию, забрал свою семью и улетел в США, где у него есть дом и грин-карта. Почему он этого не сделал? Он чувствует свой долг перед народом Украины. Они собираются выстоять и бороться с российской агрессией. Для меня это настоящий героизм, – сказал Боб Арум для Fight Hub TV.

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