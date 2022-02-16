Стали известны новые подробности касательно организации боя между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом-младшим.
Журналист Майк Коппинджер у себя в Тwitter раскрыл детали потенциального поединка между украинцем и австралийцем.
"Источники сообщают, что Василий Ломаченко принял все условия соглашения относительно потенциального боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Контракт предусматривает пункт о матче-реванше, на случай если Камбосос проиграет. Согласно источникам, Джордж еще не дал своего согласия. Если Камбосос встретится с Ломаченко, то бой будет транслировать ESPN", - написал Коппинджер.
Базовой датой поединка рассматривают 5 июня, а место проведения - Marvel Stadium в Мельбурне. Если переговоры с Ломаченко сорвутся, то Камбососу организуют бой против "регулярного" чемпиона WBC Девина Хэйни.
Ситуация в легком весе: главное
- Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Ломаченко.
- Украинский боксер 12 декабря уверенно побил Ричарда Комми и теперь владеет интерконтинентальным поясом WBO.
- Сам Камбосос ранее заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса. Промоутер Камбососа сказал, что украинец входит в число возможных соперников австралийца.