Австралийский боксер получит право реванша на случай поражения.

Стали известны новые подробности касательно организации боя между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом-младшим.

Журналист Майк Коппинджер у себя в Тwitter раскрыл детали потенциального поединка между украинцем и австралийцем.

"Источники сообщают, что Василий Ломаченко принял все условия соглашения относительно потенциального боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Контракт предусматривает пункт о матче-реванше, на случай если Камбосос проиграет. Согласно источникам, Джордж еще не дал своего согласия. Если Камбосос встретится с Ломаченко, то бой будет транслировать ESPN", - написал Коппинджер.

Базовой датой поединка рассматривают 5 июня, а место проведения - Marvel Stadium в Мельбурне. Если переговоры с Ломаченко сорвутся, то Камбососу организуют бой против "регулярного" чемпиона WBC Девина Хэйни.

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