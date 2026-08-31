Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

В составе сборной своей страны легендарный футболист выступал 20 лет.

Кумир миллионов, аргентинский футболист Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальую команду.

39-летний футболист написал в Instagram, что принял непростое для себя решение после длительных раздумий. Позже он опубликовал трогательное видео, которое набрало огромное кличество просмотров.

В прощальном письме он признался, что решение далось ему тяжело и поблагодарил семью, тренеров, партнеров и болельщиков.

Видео дня

"Это решение было болезненным и до сих пор глубоко ранит меня, но я понимаю, что сейчас именно тот момент… Я иду с миром и гордостью, зная, что вместе с моими партнерами по команде мы подарили вам моменты, о которых когда-то мечтали. Это было невероятно – пережить все это вместе с вами!", - написал футболист.

Свое обращение футболист закончил словами: "Благодарю тебя, Боже, за то, что сделал меня аргентинцем".

Выступления Месси за сборную Аргентины

Лионель Месси дебютировал в составе сборной Аргентины по футболу в 2005 году. С тех пор он принял участие в 207 поединках национальной команды, забив 125 голов. Он стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины в истории. Со сборной он дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024) и один раз – Чемпионат мира (2022).

Другие новости футбола

Как писал УНИАН, 15 августа легендарный футболист сборной Италии объявил о завершении карьеры. Чемпион Европы-2020 останется в футболе, но в новой роли.

А 26 августа главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что ждет Михаила Мудрика, который летом вернулся в игру после двухлетнего перерыва из-за допинга, рассчитывают увидеть в составе сборной Украины.

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