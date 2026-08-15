Легендарный футболист сборной Италии объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы-2020 останется в футболе, но в новой роли.

Легендарный нападающий и бывший капитан римского футбольного клуба "Лацио" Чиро Иммобиле официально объявил о завершении карьеры игрока.

Об этом говорится в сообщении футбольного клуба "Париж" за который играет сейчас Иммобиле. Свое решение 36-летний форвард объяснил тем, что пришла пора больше внимания уделять семье.

Руководство французского клуба и партнеры по команде поблагодарило ветерана за профессионализм и помощь в развитии молодых игроков.

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При этом отмечается, что Иммобиле не расстанется с футболом полностью. Так, по данным итальянских СМИ, экс-капитан "Лацио" рассматривает два пути продолжения деятельности – работу в должности футбольного функционера или вхождение в состав тренерского штаба.

Чем известен Чиро Иммобиле

Наибольших успехов в карьере футболист достиг в составе римского "Лацио". Так, в сезоне-2019/20 Иммобиле стал лучшим бомбардиром Европы, забив в Серии А 36 голов за сезон.

В целом же четырежды выигрывал гонку форвардов итальянского первенства и занимает 8-е место в топе бомбардиров Серии А с показателем 201 мяч.

В составе сборной Италии нападающий получил титул чемпиона Европы в 2021 году.

За свою карьеру Иммобиле также играл за "Ювентус", "Боруссию", "Севилью", "Болонью", "Бешикташ".

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Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что легендарный бразилец вернулся в футбол в 46 лет.

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