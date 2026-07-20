Умер легендарный английский футболист Кевин Киган

Бывший тренер сборной Англии и "Ньюкасла", легенда "Ливерпуля", боролся с онкологией.

Умер двукратный обладатель "Золотого мяча", бывший капитан сборной Англии и один из самых ярких футболистов своего поколения Кевин Киган.

Бывшему футболисту было 75 лет, сообщает The Telegraph. В январе бывшему нападающему "Ливерпуля" и сборной Англии диагностировали онкозаболевание.

"С огромной печалью сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Бывший игрок и тренер сборной Англии боролся с раком и в последние мгновения был окружен женой и дочерьми. Кевин, двукратный обладатель "Золотого мяча", был любимым мужем, отцом и дедушкой", - говорится в официальном заявлении семьи экс‑футболиста.

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Чем прославился Киган

Киган начал профессиональную карьеру в "Сканторп Юнайтед", а в 1971 году перешел в "Ливерпуль", где под руководством Билла Шенкли стал звездой европейского футбола.

Киган – единственный англичанин, который дважды становился обладателем "Золотого мяча" (1978, 1979). Киган вошел в историю мирового футбола как один из лучших игроков конца 1970-х годов.

В составе "Ливерпуля" он трижды выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Кубке Англии, Суперкубке страны (дважды), Кубке УЕФА (дважды) и Кубке европейских чемпионов.

А в немецком "Гамбурге" нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Германии.

Всего на клубном уровне Киган провел 592 матча и забил 204 гола. За сборную Англии сыграл 63 матча, забил 21 мяч и 31 раз выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Уже как тренер Киган работал с "Ньюкаслом", "Фулхэмом" и "Манчестер Сити". С 1999 по 2000 год он возглавлял сборную Англии.

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