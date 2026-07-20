100 тыс. грн на мечту в 11 лет: Lytvyn Foundation и Svitolina Foundation провели теннисный турнир для детей

Турнир прошел в Киеве 17 июля и собрал 85 юных теннисистов в возрасте от 10 до 14 лет из разных регионов Украины.

11-летняя Анастасия Буханец из Коцюбинского выиграла юношеский теннисный турнир и получила грант в размере 100 000 грн от фонда предпринимателя Владимира Литвина на реализацию своей мечты в спорте, учебе или личностном развитии.

Это – главная награда первого мероприятия спортивно-образовательной программы ONE POINT: Game. Mind. Future., которую совместно реализуют Lytvyn Foundation и Svitolina Foundation.

Турнир состоялся в Киеве 17 июля и собрал 85 юных теннисистов в возрасте от 10 до 14 лет из разных регионов Украины. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек – детей, родителей, гостей и партнеров. Дети соревновались на корте по олимпийской системе, а после принимали участие в открытой беседе с известными украинскими спортсменами.

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ONE POINT – совместная инициатива фондов звездной теннисистки Элины Свитолиной и харьковского digital-предпринимателя и мецената Владимира Литвина. Ее цель – открыть для молодежи новые возможности через спорт и образование.

"Мы поддерживаем поколение, которое растет в непростое время. ONE POINT создан, чтобы помочь подросткам поверить в свой потенциал, ставить амбициозные цели и настойчиво двигаться к ним. Один матч, одно решение, одна победа могут стать началом великих достижений", – отметил основатель Lytvyn Foundation Владимир Литвин.

"Я знаю, насколько важно, чтобы в начале спортивного пути рядом были люди, которые верят в тебя. Именно поэтому мы создали ONE POINT – чтобы дети могли не только соревноваться, но и задавать вопросы, находить вдохновение и получать поддержку. Для меня было очень ценно пообщаться с юными спортсменами, услышать, что их волнует и о чем они мечтают. Я хочу, чтобы для каждого ребенка ONE POINT стал именно тем моментом, который поможет поверить в себя", – отметила Элина Свитолина.

Первое мероприятие ONE POINT состояло из двух частей. Это теннисный турнир по олимпийской системе, в ходе которого ребята соревновались в единой турнирной сетке, а также public talk "Путь чемпиона" с участием восьмой ракетки мира Элины Свитолиной и экс-первой ракетки Украины Сергея Стаховского. Спортсмены поделились собственным опытом профессионального пути, рассказали о дисциплине, работе над ошибками и ответили на вопросы детей, родителей и представителей СМИ.

Фонд Владимира Литвина инвестирует в будущее Украины через развитие образования молодежи, ИТ-технологий и поддержку малого бизнеса.

Фонд Элины Свитолиной активно работает над созданием возможностей для будущих поколений, используя спорт как инструмент для позитивных и устойчивых изменений.

Мероприятие положило начало серии событий ONE POINT, которые будут проходить в разных городах Украины и открывать новые возможности для юных спортсменов.

Дополнительная информация и контакты:

Svitolina Foundation

Lytvyn Foundation