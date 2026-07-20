Стал известен победитель финала чемпионата мира по футболу

Сборные Испании и Аргентины сыграли на стадионе "Метлайф-стадиум" в Нью-Джерси.

В воскресенье, 19 июля, состоялся финальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сыграли сборные Испании и Аргентины. Испания забила гол в ворота Аргентины в начале второго тайма дополнительного времени. Таким образом, сборная Испании стала победителем, матч закончился со счетом 1:0.

Единственный гол забил Ферран Торрес, отличившись во втором дополнительном тайме. Команды сыграли на стадионе "Метлайф-стадиум" в Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Первый тайм команды завершили со счётом 0:0. На 43-й минуте аргентинец Лисандро Мартинес был вынужден покинуть поле из-за травмы. Вместо него в центр обороны команды вышел Николас Отаменди.

Видео дня

Сборные Испании и Аргентины в сумме нанесли всего три удара по воротам соперника за первый тайм.

Как отмечает "Чемпион", это самый низкий показатель в финалах чемпионатов мира в истории с момента начала ведения подобной статистики в 1966 году.

Добавляется, что все эти три удара нанесла сборная Испании, в то время как Аргентина ни разу не пробила по воротам Унаи Симона.

Другие новости футбола

Напомним, что ранее нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил новое историческое достижение, став самым результативным футболистом в истории чемпионатов мира. В матче за третье место чемпионата мира-2026 против Англии француз оформил дубль, хотя его команда уступила со счётом 4:6. Благодаря двум забитым мячам Мбаппе довел свой общий показатель на чемпионатах мира до 22 голов.

Кроме того, ранее состоялся матч за третье место на чемпионате мира-2026, в котором встретились сборные Франции и Англии. Поединок закончился со счётом 6:4 в пользу англичан.

Вас также могут заинтересовать следующие новости: