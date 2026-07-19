Превзошел Месси: Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Килиан Мбаппе стал единоличным рекордсменом по количеству голов в истории чемпионатов мира, хотя Франция уступила Англии в матче за бронзу.

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил новое историческое достижение, став самым результативным футболистом в истории чемпионатов мира, сообщили в FIFA.

В матче за третье место чемпионата мира-2026 против Англии француз оформил дубль, хотя его команда уступила со счётом 4:6. Благодаря двум забитым мячам Мбаппе довел свой общий показатель на чемпионатах мира до 22 голов.

Таким образом, 27-летний нападающий обогнал Лионеля Месси, на счету которого 21 гол на чемпионатах мира.

Видео дня

Кроме того, Мбаппе единолично возглавил список лучших бомбардиров ЧМ-2026. На данный момент на его счету 10 голов, тогда как у Месси – восемь.

У аргентинца ещё будет шанс вернуть себе лидерство, если он отличится в финальном матче турнира против сборной Испании.

После матча Мбаппе заявил, что личный рекорд для него не является главным достижением.

"Месси забьет, это точно. Я просто стараюсь помочь своей команде победить. Я бы хотел не быть лучшим бомбардиром в истории, а сыграть в финале. Это хорошо для наследия, но сегодня это не первое, о чём я думаю", – сказал французский нападающий.

Для Мбаппе нынешний чемпионат мира стал лишь третьим в карьере, тогда как 39-летний Месси участвует уже в своём шестом мундиале.

На клубном уровне француз с лета 2024 года выступает за мадридский "Реал", куда перешел из французского ПСЖ.

Другие новости футбола

Как сообщал УНИАН, состоялся матч за третье место на Чемпионате мира-2026, в котором встретились сборные Франции и Англии. Поединок закончился со счётом 6:4 в пользу англичан.

В начале второго тайма счет "размочил" Мбапе: 4:1. На 54-й минуте вернул интригу в матч Баркола, забивший в ходе контратаки. На 66-й минуте Мбапе оформил дубль и сократил отставание до минимума. На 87-й минуте хет-трик с пенальти оформил Сака. В добавленное время отставание Франции сократил Дембеле, но Беллингем забил через минуту – 6:4.

Вас также могут заинтересовать новости: