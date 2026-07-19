Ломаченко возвращается на ринг: Усик раскрыл подробности

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко, ранее объявивший о завершении карьеры, уже находится в тренировочном лагере и готовится к возвращению на ринг.

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко уже приступил к подготовке к возобновлению профессиональной карьеры, пишет sport.ua.

По словам Усика, Ломаченко сейчас находится в тренировочном лагере.

"Я хорошо знаю Василия. Он сейчас в тренировочном лагере", – сказал Усик.

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Василий Ломаченко: последние новости о карьере

Напомним, что последний бой 38-летний Ломаченко провел в мае 2024 года в Австралии. Тогда украинец досрочно победил Джорджа Камбососа, нокаутировав его в 11-м раунде, и завоевал чемпионский пояс IBF, а также отобрал титул IBO.

После этого боксер объявил о завершении профессиональной карьеры. Однако в мае 2026 года стало известно, что Ломаченко решил вернуться на ринг.

По информации инсайдера Майка Коппинджера, первым соперником украинца может стать чемпион мира Эмануэль Наваррете. После этого Ломаченко, вероятно, проведет поединок против американца Джервонта Дэвиса.

За свою профессиональную карьеру Василий Ломаченко провел 21 бой, в которых одержал 18 побед, 12 из них – нокаутом, и потерпел три поражения.

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