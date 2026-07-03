Усик определился, с кем хочет провести последний бой в карьере

Переговоры с потенциальным соперником уже ведутся.

Перед завершением карьеры украинский боксер Александр Усик может провести прощальный бой в США против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Как сообщает BBC, команда украинца уже ведет переговоры с новым промоутерским проектом Zuffa Boxing, который возглавляет президент UFC Дейна Уайт и который финансируется Саудовской Аравией.

На прошлой неделе Усик сдал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в супертяжелом весе, однако подчеркнул, что не заканчивает карьеру и хочет провести "последний танец". По словам директора команды боксера Сергея Лапина, именно американец Деонтей Уайлдер является главным кандидатом на роль соперника.

"Усик уже заявил, что видит Деонтея Уайлдера соперником для своего "последнего танца"", – сказал Лапин в комментарии BBC Sport.

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Как отмечает издание, менеджер Уайлдера Шелли Финкель также подтвердил готовность своего подопечного принять этот поединок в случае официального предложения.

По словам Лапина, в настоящее время стороны ведут переговоры с Zuffa Boxing, однако окончательных договоренностей пока нет.

BBC отмечает, что после майской победы Усика над легендой кикбоксинга Рико Верховеном украинец должен был защищать пояс WBC против временного чемпиона Агита Кабаела. Вместо этого он решил отказаться от титулов, после чего Кабаел получил статус полноценного чемпиона мира.

По словам Лапина, США являются наиболее логичным местом проведения боя Усика против Уайлдера, хотя дата и арена пока не определены.

Александр Усик: последние новости

Как писал УНИАН, в мае Александр Усик провел яркий бой в Египте у пирамид в Гизе, где одержал победу над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде. Этот поединок стал символической защитой титула и подтвердил его статус одного из сильнейших боксеров современности.

На прошлой неделе Усик объявил о добровольном отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, включая титулы WBA, WBC и IBF. Он объяснил свое решение желанием дать шанс молодым претендентам. Вместе с тем украинец заявил, что готовится к финальному "последнему танцу" – прощальному бою, который станет завершением его карьеры.

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