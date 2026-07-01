Усик рассматривает возможные варианты следующего боя: кто может стать его соперником

Усик хочет провести ещё один бой перед завершением карьеры.

Украинский боксер Александр Усик решил завершить свое пребывание в статусе чемпиона мира, но перед ожидаемым завершением спортивной карьеры проведет еще один бой, сообщает Sky Sports.

Издание сообщило, что его команда фактически исключила возможность проведения третьего поединка с Тайсоном Фьюри до окончания его карьеры.

"Я не вижу в этом особого смысла. Александр уже дважды побеждал Тайсона Фьюри и ответил на все вопросы на ринге. Я считаю, что эта глава уже закрыта, и сегодня этот поединок уже не вызывает такого же интереса", – сказал в интервью генеральный директор промоутерской компании Усика "Ready To Fight" Сергей Лапин.

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Издание напомнило, что последний бой Усика за титул чемпиона мира состоялся против звезды кикбоксинга Рико Верхувена. Хотя победа Усика техническим нокаутом в поздних раундах вызвала немало дискуссий, потенциальный реванш с ним считается маловероятным.

"Это возможно. Но, честно говоря, я не уверен, что именно этот бой сегодня интересует болельщиков", – отметил Лапин.

В статье указывается, что Усик ранее выражал заинтересованность в поединке с Деонтеем Уайлдером, громким бывшим чемпионом мира из Алабамы. Поединок с Усиком – это то, к чему стремится и сам Уайлдер.

Компания Zuffa Boxing, возможно, готова организовать бой Усик – Уайлдер, о чем намекнул промоутер Дана Уайт: "Все возможно".

Издание сообщило, что бой Усик – Уайлдер, скорее всего, состоится в Америке, хотя Усик до сих пор мечтает еще раз выйти на ринг в своей родной Украине. Однако для бывшего олимпийского чемпиона и бесспорного чемпиона мира это стало невозможным с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Саудовская Аравия и Соединенные Штаты – это оба замечательных места для проведения крупных мероприятий. Но если говорить о мечте, то это, несомненно, была бы Украина", – поделился Лапин.

В публикации отмечается, что Усик, который на сегодняшний день является признанным великим боксером, завоевал все важнейшие титулы в этом виде спорта – как в любительском, так и в профессиональном. Он планирует свое будущее за пределами ринга.

"Для Александра семья всегда будет на первом месте. После завершения карьеры он хочет проводить больше времени с близкими, продолжать помогать Украине, способствовать развитию спорта в своей стране и создавать возможности для следующего поколения украинских спортсменов. Эта миссия для него так же важна, как и все, чего он достиг на ринге", – поделился директор промоутерской компании Усика.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал Sky Sports, почему он хочет сразиться с Усиком: "Он – один из лучших боксёров современности. Мне нужно сразиться с ним, чтобы достичь того, к чему я стремлюсь. Это может произойти и это произойдет. Пока я уверен в том, что сделаю то, что должен, это произойдет. Я должен достичь того, что поставил себе целью в начале своей карьеры".

Александр Усик: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Усик отказался от всех чемпионских поясов, которыми он владеет. В то же время украинский боксер пояснил, что отказ от поясов не означает его прощания с профессиональным спортом. Он намекнул, что собирается провести как минимум ещё один официальный поединок. Усик добавил, что, несмотря на отказ от поясов, он с уважением относится ко всем боксёрским организациям и благодарен им.

Также мы писали, что бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко поделился, что не был удивлен решением Усика освободить свои титулы. Сенченко добавил, что это решение логично, поскольку за каждым поясом стоят претенденты и существуют обязательства защищать титулы. По мнению экс-чемпиона мира, в положении Усика это, пожалуй, сложно. Он предположил, что Усик принял такое решение, чтобы на него не давили со всех сторон организации.

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