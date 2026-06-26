Усик отказался от всех чемпионских поясов, которыми владеет (видео)

Боксер говорит, что это не означает окончания спортивной карьеры.

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов, которыми владеет. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Instagram.

"Я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею, освободить их, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, могли боксировать", – сообщил спортсмен.

Усик подчеркнул, что отказ от поясов не означает его прощания с профессиональным спортом.

Видео дня

"У меня есть Last Dance", – отметил он, имея в виду как минимум ещё один официальный поединок.

Также украинский боксер уточнил, что, несмотря на отказ от поясов, он с уважением относится ко всем боксерским организациям и благодарен им.

Справка УНИАН. Отказ от чемпионских поясов является нормальным, хотя и не повседневным явлением в профессиональном спорте. Обычно это не означает окончания спортивной карьеры. Иногда боксеры добровольно освобождают титулы ради перехода в другую весовую категорию, проведения более выгодных боев или чтобы избежать обязательных защит, которые мешают организации крупных поединков.

Александр Усик: последние новости

Как писал УНИАН, ранее директор команды Усика Сергей Лапин сообщил, что его подопечный может в скором времени завершить профессиональную карьеру. Сейчас ведутся переговоры о бое с Агитом Кабаелом, но решение зависит от наличия серьезного коммерческого предложения.

Лапин подчеркнул, что Усик уже доказал свое величие и имеет право тщательно оценивать каждый вариант, а не реагировать на давление общественности. По его словам, ясность относительно будущего украинского чемпиона появится в ближайшее время. При этом он зловеще добавил, что, возможно, фанаты уже видели его последний выход на ринг.

Вас также могут заинтересовать новости: