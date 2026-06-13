Усик встретился с Трампом в Белом доме (фото)

Событие произошло накануне 80-летия американского президента и масштабных торжеств в США.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Фото с мероприятия опубликовала в соцсети X (Twitter) специальная помощница Трампа по коммуникациям Марго Мартин. Отмечается, что американский лидер и украинский чемпион встретились в Овальном кабинете Белого дома.

Содержание разговора между Усиком и Трампом пока не раскрывается. Официальных заявлений по поводу темы встречи также не обнародовано.

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По предварительным данным, визит украинского боксера мог быть связан с приближением дня рождения президента США – 14 июня Дональду Трампу исполняется 80 лет.

У Белого дома готовят праздничные мероприятия

Сообщается, что к юбилею президента США в Вашингтоне, в частности возле Белого дома, установили арену для турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom Fights 250.

Организаторы мероприятия связывают его с предстоящими празднованиями 250-летия независимости США, которое будет отмечаться 4 июля 2026 года.

В предыдущие годы Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах проведения масштабных спортивных и публичных мероприятий во время крупных государственных торжеств.

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