Команду Усика покинули его тренер и менеджер: бывший промоутер украинца раскрыл причину

Бывший промоутер Усика отметил, что в команде украинца "изменилась атмосфера".

Команду украинского чемпиона Александра Усика покинули его тренер и менеджер. Об этом рассказал бывший промоутер боксера Александр Красюк на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы пользователей.

Тренером Усика ранее был Юрий Ткаченко, а менеджером - Эгис Климас. Во время боя с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном в углу украинца стоял тренер Егор Голуб и секундант Рас Анбер.

"Где был тренер Усика из предыдущих боев? Он ушел. По той же причине, что и мы с Эгисом Климасом", - ответил Красюк на вопрос о том, почему во время боя украинца с Верховеном отсутствовал Ткаченко.

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Ранее Красюк говорил о том, что он решил покинуть команду украинца из-за того, что в ней "изменилась атмосфера". По его словам, Усик начал окружать себя людьми, которые только во всем соглашаются с ним и говорят, что он лучший.

Напомним, что Юрий Ткаченко является заслуженным тренером Украины. Помимо Усика он работал с украинскими боксерами Денисом Беринчиком, Евгением Барабановым и Егором Голубом.

Ткаченко начал работать с Усиком в 2018 году, став его личным тренером. Он не называл причину своего ухода с команды украинца.

Верховен заступился за Усика после их боя

Ранее нидерландский кикбоксер Рико Верховен после боя с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком отреагировал на критику в адрес украинца. Он напомнил, что Усик не так давно эффектно нокаутировал британца Даниеля Дюбуа.

Верховен также выразил надежду, что в будущем он получит реванш против Усика.

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