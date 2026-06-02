Появилось официальное заявление о том, кто станет следующим соперником Усика

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что следующим соперником украинца станет немецкий супертяжеловес.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик получил следующего обязательного соперника – немецкого супертяжеловеса Агита Кабаела, сообщил президент WBCМаурисиоСулейман в комментарии BoxingScene, пишет Sport.ua.

Издание отмечает, что перед Усиком стоит выбор – согласиться на бой и вести переговоры или же отказаться от титула WBC.

Примечательно, что немецкий боксер опубликовал видеообращение к украинскому чемпиону. Кабаел призвал Усика как можно скорее организовать поединок за пояс WBC. Он также дал понять, что не собирается больше ждать своего шанса.

"Я уже достаточно долго молчал. Теперь пришло время push the horses. WBC хочет увидеть бой. Болельщики тоже этого хотят. И ты согласился на это на ринге. Итак, Усик: давай сделаем это. А если нет, то освободи титул и дай шанс следующему поколению", – написал в своем посте Кабаел.

Стоит отметить, что сразу после поединка с Верхувеном в Гизе (Египет), который завершился победой украинца в 11-м раунде, Кабаель поднялся к Усику на ринг, а сам чемпион подтвердил готовность провести бой с немецким боксером в будущем.

В пользу этого противостояния ранее высказывались и в WBC. Президент организации Маурисио Сулейман неоднократно заявлял, что именно Кабаел является главным претендентом на чемпионский шанс по линии Всемирного боксерского совета.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховен неожиданно встал на защиту Усика в недавнем интервью. В частности, поклонники бокса и спортивное сообщество все чаще выражают удивление по поводу нынешней формы украинца. Однако голландец заявил, что не стоит забывать, что Усик "не так давно эффектно нокаутировал Дюбуа". Верховен также выразил надежду, что в будущем он получит реванш против Усика.

Также мы писали, что после поражения на ринге Усику Верховен рассказал, что его команда подала официальную апелляцию по результатам боя. Голландец отметил, что официальный протест был подан по дороге в аэропорт. Верховен подчеркнул, что "правила имеют значение только тогда, когда их применяют в самый важный момент".

