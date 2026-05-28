Стало известно, кто станет следующим соперником Усика

После победы над Рико Верховеном Александр Усик рассматривает два варианта следующего боя – против Агита Кабаела или в реванше с голландцем.

Александр Усик в ночь на 24 мая одержал победу техническим нокаутом в напряженном бою против Рико Верховена, успешно защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.

После поединка стало известно, что следующим соперником украинца может стать либо немецкий боксер Агит Кабаел, либо сам Верховен в реванше, пишет 24 канал.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейх заявил, что приоритетным вариантом является бой Усика против Кабаела, который является официальным претендентом на титул WBC.

Видео дня

В то же время он подчеркнул, что Рико Верховен также заслуживает реванша, поэтому возможен сценарий двух боев подряд – сначала с Кабаелом, а затем повторная встреча с голландцем.

"Мы хотим увидеть бой с Кабаелем, а затем реванш с Рико", – отметил Аль аш-Шейх.

Сам Усик заявил, что готов встретиться с обоими потенциальными соперниками, однако окончательное решение будет принимать вместе со своей командой.

Напряженный бой с Верховеном

Напомним, поединок против Рико Верховена оказался конкурентным. По итогам 10 раундов один из судей зафиксировал победу голландца, а два других – ничью.

Ключевым стал 11-й раунд, в котором Усик отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой за секунду до гонга.

Решение судьи вызвало дискуссии среди части экспертов, которые считают, что остановка была преждевременной. Несмотря на споры, победа позволила украинцу сохранить чемпионские пояса и укрепить статус одного из главных боксеров супертяжелого веса.

Вас также могут заинтересовать новости: