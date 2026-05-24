Бой Усик - Верховен: украинский чемпион в очередной раз победил

Состоялся бой между Александром Усиком и Рико Верховеном.

В ночь с 23 на 24 мая в Египте, у подножия древних пирамид Гизы на уникальной арене под открытым небом, состоялся исторический мегафайт между украинцем Александром Усиком и нидерландским "Королем кикбоксинга" Рико Верховеном.

На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Перед боем соперники продемонстрировали внушительные показатели на весах. Рико Верховен, дебютировавший в классическом боксе такого уровня, оказался тяжелее украинца ровно на 11.5 кг., получив ожидаемое преимущество в габаритах. Александр Усик официально показал самый большой вес в своей профессиональной карьере – 105.8 кг.

Еще до того, как начался этот бой, стало известно, что на кону противостояния будут стоять три чемпионских пояса – WBA, WBC и престижный титул от журнала The Ring.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала этот бой как добровольную защиту украинца. В то же время Международная боксерская федерация (IBF) воздержалась от санкционирования поединка, однако выдвинула жесткие условия: в случае поражения Усика пояс IBF станет вакантным, а в случае победы – организация обяжет украинца провести обязательную защиту в течение 180 дней против Фрэнка Санчеса.

Напомним, ранее Усик отказался от титула Всемирной боксерской организации (WBO) из-за требования драться с обязательным претендентом.

1 РАУНД!

Рико Верховен атакует очень необычно. Но пока без каких-либо опасных движений. Оба боксера прощупывают территорию и практически не наносят ударов по друг другу.

Лишь последние секунды они попытались набрать больше очков в судейских блокнотах.

2 РАУНД!

Рико Верховен попробовал дважды ударить в живот Усика. А вскоре прижал украинца к канату. Он старается играть первым номером, но непонятно, сможет ли он удержать такой темп дольше четырех раундов.

Усик очень хорошо работает ногами, убегает от соперника и не дает себя прижать. При этом Рико все еще способен наносить удары, хоть пока и не критические.

3 РАУНД!

Усик начинает пристреливаться к голове Верховена. Но и соперник украинца не отстает, отвечая меткими ударами.

Под конец раунда Усик наконец-то ответил рядом ударов! Но все еще страшно представить, какие оценки выставляют судьи по итогам трех раундов.

4 РАУНД!

Пока еще нельзя сказать, что Верховен выдыхается. Он все еще активен и все еще зажимает Усика у канатов. Украинец пока еще не нашел противодействие, если и вовсе сможет его найти...

И сразу после этого Александр несколько раз очень успешно "находит" голову своего соперника. Верховен уже не так активно атакует, понимая, что может и прилететь ответ.

Сейчас ситуация опасна для обоих боксеров.

5 РАУНД

Верховен вновь не стесняется вешаться на Усика. Но теперь наш боец все чаще занимает центр ринга и заставляет Рико от него бегать.

Пятый раунд был более спокойным.

6 РАУНД!

Из зала все громче и громче слышно "Усик, Усик"! Поддержка украинского бойца просто нереальная. Рико Верховен продолжает хаотично двигать руками, что не подвластно классическим боксерам, выжидающим момент, чтобы ударить.

При этом он все так же бегает от Усика.

7 РАУНД!

Усик продолжает получать удары от Верховена. О тотальном превосходстве по итогам семи раундов точно нельзя сказать. Каждый украинец проживает все эти минуты вместе с украинским бойцом.

8 РАУНД!

Рико Верховен все так же "танцует", как и в течение предыдущих семи раундов. Он все так же старается максимально приблизиться к Александру Усику. Это его зона комфорта.

Усику ж ни в коем случае не хочется подпускать к себе соперника настолько близко. Но украинец все еще не знает, как не допускать таких моментов.

В записках судьев сейчас единогласно побеждает Верховен. Восьмой раунд должен быть за украинцем.

9 РАУНД

Усику отдают только один раунд из прошедших 8. Только нокаут спасет нашего бойца от первого поражения в статистике.

10 РАУНД

В десятом раунде ситуация практически не изменилась. Усик все еще вынужден буквально "ускользать" по канату от Верховена из-за его чрезмерной агрессии. И украинец, видимо, услышал наши молитвы. Поэтому ответил чередой очень удачных ударов.

11 РАУНД!!!!

Последние 6 минут. Если, конечно, дело дойдет до решения судей. Усик ждет какого-то "момента", но он все еще не наступил и не ясно, наступит ли.

Однако теперь видно, что Верховен когда-то все же должен быть устать. И сейчас он все чаще "вешается" на украинского боксера. НОКДАУН! УСИК ПОПАЛ!

Поединок завершился победой Александра Усика в 11 раунде!

