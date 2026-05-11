Третий бой неизбежен? Фьюри вызвал Усика на очередной реванш, украинец ответил (видео)

Украинский чемпион продолжает держать Фьюри в числе своих приоритетных целей.

Украинский боксер Александр Усик появился в шутливом ролике в стиле селфи, заявив о готовности драться с Тайсоном Фьюри "каждый раз", подшутив над британским спортсменом, который уже дважды проиграл нашему чемпиону.

Усик улыбался и жестикулировал на протяжении короткого видео, упоминая Лас-Вегас, Нью-Йорк и Саудовскую Аравию, прежде чем обратиться к Фьюри по его давнему прозвищу. "Привет, брат, я готов каждый раз. Я готов к Лас-Вегасу, Нью-Йорку, Саудовской Аравии, к чему угодно. Давай! Жадное пузо – мой друг", – сказал Усик, смеясь в ролике, пишет BoxingNews24.

Это стало ответом на видео Тайсона Фьюри. В нем он заявил, что после Энтони Джошуа хочет вновь выйти на ринг с Усиком.

"Я хочу реванш с Кроликом [прозвище Усика]. Обещаю, ты получишь свое", – заявил он.

Усик и Фьюри уже дрались дважды, и Усик выиграл оба боя. Тем не менее, еще одна встреча между ними, вероятно, принесет огромные деньги из-за коммерческого успеха и внимания вокруг их соперничества.

Ожидается, что сначала Фьюри встретится с Энтони Джошуа в конце этого года после того, как оба тяжеловеса проведут разминочные бои в летние месяцы.

То, как Усик упомянул Фьюри в ролике, выглядело как нескрываемый знак того, что он все еще хочет третьего боя, несмотря на то, что уже имеет две победы над ним. Ранее Усик называл Фьюри, Верховена и победителя боя Уордли – Дюбуа в качестве трех последних соперников, с которыми он хотел бы встретиться перед уходом на пенсию.

Поскольку Усик уже дважды побеждал Даниэля Дюбуа, включая их остановку боя в 2023 году, остается неясным, есть ли у него реальный интерес к повторной встрече с ним. Некоторые фанаты считают, что Усик мог ожидать победы Фабио Уордли над Дюбуа перед окончательным оформлением этого плана завершения карьеры.

Третий бой с Фьюри также, вероятно, вызовет гораздо больше мирового интереса и дохода, чем еще одна встреча с Дюбуа на данном этапе.

Однако изначально Усик должен победить Рико Верховена 23 мая в Египте. Этот поединок широко рассматривается как серьезное несоответствие уровней, учитывая достижения Усика в боксе по сравнению с ограниченным профессиональным боксерским опытом Верховена, несмотря на его успехи в кикбоксинге.

