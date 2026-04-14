'Снесу ему голову': Усик и Верхувен дали пресс-конференцию перед боем

Поединок состоится в мае в Египте.

В Лондоне состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция с участием украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Украинец пришел на мероприятие в шляпе, которую не снимал на протяжении всего общения с прессой. С собой он принес пояс чемпиона по версии WBC, который будет поставлен на кон во время предстоящего поединка.

"Меня спрашивают, почему я захотел драться с Рико, ведь он не боксер. Зато он классный парень. Я хочу этот бой. Можно я хоть раз сделаю то, что я хочу, а не то, что нужно? Я всегда делал то, что мне говорили – дрался с теми, с кем нужно было, дрался так, как нужно. Сейчас я буду делать то, что я хочу делать. И то, что мне нужно", – сказал Усик.

В свою очередь Верхувен был значительно менее любезен по отношению к украинскому боксеру.

"Я собираюсь снести ему голову. Вот что я сделаю. Как я уже говорил, я тяжелее примерно на 50-55 фунтов. То есть как только я в него попаду – это будет нечто иное. Конечно, в кикбоксинге я привык больше бить ногами и делать свою работу, но теперь у нас есть возможность больше работать руками", – сказал Верхувен.

Бой Усик–Верхувен: что нужно знать

Бой Александр Усик – Рико Верхувен состоится 23 мая 2026 года в Гизе (Египет) на фоне знаменитых пирамид. Это главное событие вечера бокса "Glory in Giza". На кону стоит титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе – Усик будет проводить добровольную защиту.

Усик выйдет на ринг как чемпион WBC (а также WBA и IBF), но на кону будет только пояс WBC. Другие его титулы (WBA и IBF) в этом поединке не будут разыгрываться. WBC приняла решение после "тщательного рассмотрения" и несмотря на критику со стороны боксерского сообщества (многие считают бой с кикбоксером "нестандартным" или даже "клоунским"). Если Верхувен победит (что, как считается, станет огромной сенсацией), он станет новым чемпионом мира WBC в супертяжелом весе.

Следует отметить, что Рико Верхувен на три года моложе (36 против 39) и на 15-20 кг тяжелее (115–120 против 100) Усика, но считается менее опытным и умелым именно в классическом боксе. Голландец является абсолютным чемпионом в кикбоксинге, но переходит в профессиональный бокс практически с нуля, имея за спиной лишь один или два поединка.

Букмекеры и эксперты почти единодушно считают Усика фаворитом, хотя Верхувен и его тренер Питер Фьюри обещают сенсацию.

