Усик против Верхувена: украинский чемпион раскрыл детали подготовки к майскому бою

Александр Усик не намерен снижать планку перед поединком против звезды кикбоксинга.

Подготовка к каждому оппоненту не меняется и остается очень серьезной, заявил украинский боксер Александр Усик в контексте предстоящего поединка против кикбоксера Рико Верхувена в мае 2026 года. В частности, он продолжает тренироваться "против себя", ведь бывают моменты, когда уже хочется отдохнуть, но нужно продолжать работать дальше.

"Серьезная подготовка, тренируемся, у нас нет какого-то послабления, что, например, бегали 10 км, а теперь 5 км – нет, бегали 10 км, а теперь 11 км. Подготовка идет полным ходом, единственное – сегодня у меня была просто ходьба. Но это тоже полезно для сердца, для ножек, для позавчерашних тренировок. Ибо кто мы такие, чтобы пропускать день ног", – заявил Усик в комментарии "Суспільне Спорт".

Бой Усик-Верхувен - что известно

Украинский боец встретится с нидерландским кикбоксером в Египте, 23 мая, на фоне пирамид Гизы. Поединок был официально санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC).

Это первый бой Усик с момента второй победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира, но вскоре утратил это звание, отказавшись от пояса WBO и сделав его вакантным.

