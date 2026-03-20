Какие бы тяжелые времена не переживал: Усик назвал две вещи, на которые никогда бы не согласился

Украинский боксер Александр Усик в интервью Vogue UA рассказал о двух вещах, на которые он никогда бы не согласился в жизни.

"Я никогда не соглашался выступать за другую страну или проигрывать, какие бы тяжелые времена ни переживал", – сказал Усик, добавив, что в сложные времена для него самым сложным было оставаться верным своим принципам.

По словам боксера, в молодом возрасте ему было сложно содержать семью на тогдашнюю зарплату. Поэтому он подрабатывал водителем или охранником, чтобы заработать дополнительные деньги. В то же время он отметил, что его жизнь кардинально изменилась после рождения первого ребенка.

Видео дня

"Уже не было мальчишеской романтики и понтов. Были дом, тренировки и церковь. Я встречался с друзьями, но круг общения сузился. Знакомые решили, что у меня звездная болезнь", – поделился боксер.

Бои Усика – последние новости

Напомним, украинский чемпион Усик проведет следующий бой уже 23 мая в Египте – на площадке возле пирамид Гизы. Он будет защищать свой пояс WBC против 36-летнего голландского бойца Рико Верховена.

В целом, по словам Усика, он планирует провести еще три боя до завершения карьеры. Боксер отметил, что после Верховена он планирует также сразиться с победителем встречи Даниэль Дюбуа – Фабио Уордли. А после этого запланирован поединок против Тайсона Фьюри, который станет их третьим очным противостоянием.

Вас также могут заинтересовать новости: