Усик проведет три боя перед завершением карьеры: кто станет его соперниками

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) объявил, что планирует провести еще три поединка в профессиональном боксе, после чего завершит карьеру. Об этом украинский чемпион рассказал в комментарии InsideRingShow.

По его словам, первый бой состоится 23 мая в Гиге против кикбоксера Рико Верховена. Второй – с победителем встречи Даниэль Дюбуа – Фабио Вордли, а третий поединок запланирован против Тайсона Фьюри, что станет их третьим очным поединком.

Объявление Усика вызвало волну обсуждений среди фанатов в сети. Комментаторы критикуют украинца за выбор соперников и обвиняют в том, что он избегает боев с топ-претендентами, такими как Мозес Итаума и Агит Кабаел. Особой критике подвергся поединок с кикбоксером Верховеном, который, по мнению болельщиков, лишен спортивной интриги.

Усик, который дважды встречался на ринге с Дюбуа и Фьюри, отметил, что эти три боя станут финальными в его карьере.

Как сообщал УНИАН, украинский боксер Александр Усик уже имеет планы на будущее после завершения спортивной карьеры и нацелился на президентское кресло.

Отвечая на ироничный вопрос о том, станет ли он мэром Конотопа, Усик сказал, что ниже поста президента должность не рассматривает.

