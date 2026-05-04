Впервые официальный транслятор в Украине: Киевстар ТВ покажет бой Усика против Верхувена

Поединок состоится 23 мая.

23 мая у пирамид Гизы в Египте состоится один из самых ожидаемых боксерских вечеров года – поединок с участием абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика. Трансляцию этого боя с украинским комментарием зрители смогут увидеть только на Киевстар ТВ – платформа выступает официальным транслятором события в Украине. Поединок будет доступен в пакете Премиум HD.

Соперником украинца станет звездный кикбоксер Рико Верхувен. Поединок объединит представителей двух разных боевых дисциплин – профессионального бокса и кикбоксинга – и уже привлекает значительное внимание спортивной аудитории.

Александр Усик – чемпион мира в супертяжелом весе и один из самых техничных боксеров современности. Рико Верхувен – многолетний чемпион по кикбоксингу, известный своей физической подготовкой и силовым стилем. На кону боя – титул чемпиона мира по версии WBC. Точное время трансляции будет сообщено позже.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года – 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем фейткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая – на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верхувен.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах – тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Кстати, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ продолжает расширять спортивные предложения: сейчас в разделе "Спорт" доступно 35 телеканалов, поэтому каждый зритель сможет найти трансляции по своему вкусу.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямым эфирам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

