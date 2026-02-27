Стали известны следующий соперник и дата боя Усика

Бой запланирован на 23 мая и должен пройти в Египте - на площадке у Пирамид Гизы.

Украинский боксер Алескандр Усик проведёт свой следующий бой с чемпионом мира по кикбоксингу Рико Верхувеном. Об этом сообщил председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Отмечается, что он будет защищать свой пояс WBC против 36-летнего нидерландского бойца. Бой запланирован на 23 мая и должен пройти в Египте - на площадке у Пирамид Гизы.

Стоит отметить, что Верхувен - многолетний чемпион мира по кикбоксингу в тяжёлом весе по версии GLORY, которого называют "королём тяжёлого дивизиона". Для него это станет дебютом на таком уровне в профессиональном боксе.

При этом официальные детали организации и телетрансляции пока уточняются.

Алескандр Усик - последние новости

Ранее Инсайдер Дэн Рафаэль сообщал, что Усик планирует провести бой против американца Деонтея Уайлдера. Однако он отмечал, что следующим соперником украинца может стать другой боксер.

Британский боксер Фабио Уордли заявил, что он сейчас находится в таком положении, что готов и в дальнейшем предлагать Усику провести с ним бой - пока тот не согласится.

"Если это не он, и с этим боем не сойдется, то я и в дальнейшем буду участвовать в хороших поединках, демонстрировать классные выступления в надежде, что однажды он все-таки скажет "да", - добавил он.

