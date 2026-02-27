Усик отреагировал на призыв Гераскевича оставить Бубке звание Героя Украины

Боксер разместил фото с легкоатлетом и напомнил о его спортивных достижениях.

В Верховной Раде скелетонист Владислав Гераскевич, которому, по решению Международного олимпийского комитета, было запрещено выступать на Зимних Олимпийских играх-2026 из-за шрама с изображениями погибших украинских спортсменов, призвал оставить звание Героя Украины легкоатлету Сергею Бубке. На это предложение отреагировал боксер Александр Усик в своем Telegram.

В частности, Усик опубликовал фото с Сергеем Бубкой и отметил, что рад быть знакомым с таким выдающимся человеком:

"На этом фото я с Бубкой Сергеем Назаровичем, одним из самых выдающихся легкоатлетов в истории, настоящей легендой прыжков с шестом и мировым рекордсменом. Я искренне рад быть знакомым с этим выдающимся человеком".

Боксер также напомнил о его достижениях за спортивную карьеру.

"Его список достижений просто невероятен", - подчеркнул известный боксер.

Он перечислил все участия и победы Бубки в соревнованиях:

Олимпийский чемпион 1988 года;

Участник Олимпийских игр 1988, 1992 и 1996 годов;

Шестикратный чемпион мира подряд (на открытом воздухе);

Трехкратный чемпион мира в помещении (1985, 1987, 1991);

Обладатель Кубка мира;

Чемпион Европы 1986 года и многократный чемпион Европы в помещении.

Кроме того, Усик добавил, что на счету Бубки установлено 35 мировых рекордов: 17 на открытом воздухе и 18 в помещении.

"Это первый спортсмен в истории, который преодолел 6,00 м (1985) и 6,10 м. Личный рекорд на открытом воздухе - 6,14 м (1994) и в помещении - 6,15 м (1993)", - отметил боксер.

По словам Усика, более десяти лет абсолютного доминирования в мировой легкой атлетике – невероятный результат.

Сергей Бубка: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что боксер Василий Ломаченко публично поддержал олимпийского чемпиона и члена Международного олимпийского комитета Сергея Бубку. Ломаченко разместил фотографию Бубки с подписью: "С уважением, Легенда! Мир всем!". Гераскевич высказал мнение, что Бубка подыгрывает России и допускает флаги страны-оккупанта в организациях, которые возглавляет. Скелетонист добавил, что ему стыдно за то, что Бубка носит звание Героя Украины и считает, что его следует лишить этой награды.

Также мы писали, что Бубка, комментируя решение Международного олимпийского комитета о допуске к Олимпийским играм-2024 российских и белорусских спортсменов под нейтральными флагами, заявил, что надеялся на другое, потому что является украинцем. Бубка подчеркнул, что украинский спорт дорого платит за войну. Он поделился данными, что из-за военных действий погибло 397 спортсменов и тренеров. Также, по его словам, разрушено около 500 спортивных объектов в Украине.

