Министр спорта сказал, что нужно изменить, чтобы Украина завоевывала медали на Олимпиаде

В Украине только 15% взрослых занимаются спортом, а детей - еще меньше.

Полномасштабная агрессия РФ ударила по спортивной сфере: в Украине погибли 663 спортсмена, разрушено много объектов спортивной инфраструктуры. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом рассказал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

"За время полномасштабного вторжения враг разрушил или повредил более 830 объектов спортивной инфраструктуры, в частности 24 базы олимпийской, параолимпийской подготовки. Часть спортсменов и тренеров служат в ВСУ. По последним данным, по меньшей мере 663 из них убиты россиянами", - подчеркнул он и добавил, что, кроме того, часть спортсменов из-за войны сменила место жительства и тренировок.

Бедный напомнил, что в этом году на зимней Олимпиаде Украина не завоевала ни одной медали, а до полномасштабного вторжения, на зимней Олимпиаде 2022 года, выиграла только одну серебряную награду.

Видео дня

"Наши климатические условия и состояние инфраструктуры объективно затрудняют развитие зимних видов спорта", - подчеркнул он.

В то же время, отметил он, на последней Олимпиаде украинские спортсмены 8 раз попадали в топ-10. Также он напомнил о несправедливой дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за "шлем памяти".

"В следующем месяце украинские паралимпийцы выступят на Паралимпийских играх. Из-за возмутительного решения Международного Паралимпийского комитета - вернуть национальную символику страны-агрессора на соревнования - украинская делегация не будет участвовать в официальной церемонии открытия Паралимпийских игр. Вместе с нами аналогичное решение приняли наши партнеры из ряда стран ЕС", - подчеркнул Бедный.

Он отметил, что украинцев необходимо активно привлекать к спорту, в частности молодежь. По словам чиновника, в Норвегии регулярно спортом занимается 60% населения, в Великобритании - 70%. Между тем в Украине только около 15% взрослых регулярно занимаются спортом, а среди детей показатель еще ниже.

"Пока цифры не изменятся и большинство людей не будет заниматься спортом – мы не сможем рассчитывать на высокое количество медалей", - сказал Бедный.

Он пояснил, что когда хотя бы 40% украинцев будут заниматься спортом более двух раз в неделю, тогда призовые места и медали на международных соревнованиях станут закономерным результатом.

Украинский спорт

Как сообщал УНАН, украинский спортсмен Владислав Гераскевич, выступающий в скелетоне (разновидность санного спорта), стремился выступать на Олимпиаде в "шлеме памяти", чтобы напомнить миру о том, что Россия совершает ежедневные убийства невинных людей в Украине. Международный олимпийский комитет запретил ему выступать в этом шлеме, а когда спортсмен проигнорировал запрет, МОК дисквалифицировал его.

Выступая в Верховной Раде 26 февраля, Гераскевич подчеркнул, что Сергей Бубка не может носить звание Героя Украины, ведь он подыгрывает России и допускает флаги страны-оккупанта в организациях, которые возглавляет. Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины, наложив на него санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: