Украинская скороходка Оляновская установила мировой рекорд

Украинская скороходка Людмила Оляновская побила мировой рекорд на дистанции 5 тысяч метров в помещении. Как сообщает Суспільне спорт, стать обладательницей мирового рекорда спортсменке удалось в первый день чемпионата Украины по легкой атлетике, который проходит в Киеве.

Так, время Оляновской на финише составило 19:53 минуты. Украинская скороходка стала первой в истории, которая преодолела 5 тыс. м, выйдя из 20 минут.

Предыдущий мировой рекорд она улучшила на 8 секунд - он принадлежал итальянке Элеоноре Джорджи с 2014 года.

Оляновская отметила: "Рассчитывала, что будет ровно 20 минут - а уже когда поняла, что значительно перехожу этот результат - то по темпу и ритму добавляла".

Отмечается, что в дальнейшем в планах Оляновской - выступление на чемпионате Украины в полумарафоне. Это вторая украинская легкоатлетка, которая является действующей мировой рекордсменкой. Также мировой рекорд удерживает украинка Ярослава Магучих, которая в 2024 году выполнила прыжок в высоту на 2,10 м.

Как сообщал УНИАН, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отметил, что в этом году на зимней Олимпиаде Украина не завоевала ни одной медали, а до полномасштабного вторжения, на зимней Олимпиаде 2022 года, выиграла только одну серебряную награду.

По его словам, наши климатические условия и состояние инфраструктуры объективно затрудняют развитие зимних видов спорта.

Он также отметил, что если бы хотя бы 40% украинцев занимались спортом более двух раз в неделю, то тогда призовые места и медали на международных соревнованиях стали бы закономерным результатом.

