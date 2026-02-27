Жеребьевка Лиги Конференций: стало известно, с кем сыграет 'Шахтер' в 1/8 финала

27 февраля прошла жеребьевка Лиги Конференций, где донецкий "Шахтер" узнал своего соперника в 1/8 финала турнира. "Горняки" разыграют путевку в четвертьфинал с польским клубом "Лех".
Все пары 1/8 финала ЛК:
- Кристал Пэлас – АЭК Ларнака
- Сигма – Майнц
- Лех – Шахтер
- Самсунспор – Райо Вальекано
- АЗ – Спарта
- Целе – АЕК Афины
- Фиорентина – Ракув
- Риека – Страсбург
Также 27 февраля в 13:00 в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. На этот этап прошли 16 команд – 8 из стыковых матчей и столько же вышли напрямую из группового этапа турнира.
Мадридский "Реал", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в 1/8 финала проведет два матча против "Манчестер Сити". А французский "ПСЖ" с защитником Ильей Забарным сыграет против лондонского "Челси". Первые матчи ЛЧ пройдут 10-11 и 17-18 марта. Все пары 1/8 финала ЛЧ:
- Реал Мадрид – Манчестер Сити
- ПСЖ – Челси
- Галатасарай – Ливерпуль
- Аталанта – Бавария
- Ньюкасл – Барселона
- Атлетико – Тоттенхэм
- Буде-Глимт – Спортинг
- Байер – Арсенал
В этот же день прошла и жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, сыграет против итальянской "Болоньи". А французский "Лион" Романа Яремчука будет противостоять "Сельте". Матчи этого этапа ЛЕ пройдут 12 и 19 марта. Все пары 1/8 финала Лиги Европы:
- Ференцварош – Брага
- Панатинаикос – Бетис
- Генк – Фрайбург
- Сельта – Лион
- Штутгарт – Порту
- Ноттингем – Митьюлланд
- Болонья – Рома
- Лилль – Астон Вилла
Напомним, ранее прошла жеребьевка Лиги Наций, где Украина узнала своих соперников из дивизиона B. Подопечные Реброва сыграют с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.