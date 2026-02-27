Жеребьевка Лиги Конференций: стало известно, с кем сыграет 'Шахтер' в 1/8 финала

Также стали известны пары других турниров еврокубков.

27 февраля прошла жеребьевка Лиги Конференций, где донецкий "Шахтер" узнал своего соперника в 1/8 финала турнира. "Горняки" разыграют путевку в четвертьфинал с польским клубом "Лех".

Все пары 1/8 финала ЛК:

Кристал Пэлас – АЭК Ларнака

Сигма – Майнц

Лех – Шахтер

Самсунспор – Райо Вальекано

АЗ – Спарта

Целе – АЕК Афины

Фиорентина – Ракув

Риека – Страсбург

Также 27 февраля в 13:00 в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. На этот этап прошли 16 команд – 8 из стыковых матчей и столько же вышли напрямую из группового этапа турнира.

Мадридский "Реал", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в 1/8 финала проведет два матча против "Манчестер Сити". А французский "ПСЖ" с защитником Ильей Забарным сыграет против лондонского "Челси". Первые матчи ЛЧ пройдут 10-11 и 17-18 марта. Все пары 1/8 финала ЛЧ:

Реал Мадрид – Манчестер Сити

ПСЖ – Челси

Галатасарай – Ливерпуль

Аталанта – Бавария

Ньюкасл – Барселона

Атлетико – Тоттенхэм

Буде-Глимт – Спортинг

Байер – Арсенал

В этот же день прошла и жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, сыграет против итальянской "Болоньи". А французский "Лион" Романа Яремчука будет противостоять "Сельте". Матчи этого этапа ЛЕ пройдут 12 и 19 марта. Все пары 1/8 финала Лиги Европы:

Ференцварош – Брага

Панатинаикос – Бетис

Генк – Фрайбург

Сельта – Лион

Штутгарт – Порту

Ноттингем – Митьюлланд

Болонья – Рома

Лилль – Астон Вилла

Напомним, ранее прошла жеребьевка Лиги Наций, где Украина узнала своих соперников из дивизиона B. Подопечные Реброва сыграют с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

