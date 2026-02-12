Сборная Украины узнала своих соперников в Лиге наций

Первые игры нового розыгрыша Лиги Наций пройдут в международное окно с 24 сентября по 6 октября 2026 года.

Сборная Украины по футболу сыграет в группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией во время матчей Лиги Наций в сезоне 2026/27.

Украинская команда находилась во второй корзине дивизиона B. Из первой корзины соперником подопечных Реброва стала команда Венгрии. Тогда как из третьей и четвертой - Грузия и Северная Ирландия соответственно.

В целом в дивизионе В сложились следующие группы:

В1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

В2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия

В3: Израиль, Австрия, Ирландия, Швеция

В4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Косово

Каждая из команд в группе сыграет по шесть матчей - две игры против каждого из соперников дома и на выезде. Первые игры нового розыгрыша Лиги Наций пройдут в международное окно с 24 сентября по 6 октября 2026 года.

Согласно регламенту, в случае победы в группе, сборная Реброва автоматически поднимется в классе до дивизиона A. Тогда как поражение в группе приведет к падению в дивизион C.

Также в дивизион A сборная Украины может попасть, если займет второе место в таблице. Но в таком случае ей придется побороться за это право с командой, занявшей третье место в таблице дивизиона A. Кроме того, часть сборных по результатам Лиги Наций получит путевки на Чемпионат Европы, который состоится в 2028 году в Великобритании и Ирландии.

Выступления сборной Украины

Напомним, что уже в марте Украина проведет решающие матчи за выход на Чемпионат мира 2026. В первой игре подопечные Реброва сыграют против национальной команды Швеции. В случае положительного результата, "сине-желтые" сыграют против победителя в паре Польша-Албания.

Между тем основной голкипер сборной Украины Анатолий Трубин ранее отличился голом в матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Голкипер отправил мяч под занавес встречи на 90+7 минуте, выведя таким образом "Бенфику" в плей-офф турнира.

