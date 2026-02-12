'Абсолютно позорный': Саакашвили жестко раскритиковал состав сборной Грузии на Олимпиаде

По его словам, эти спортсмены являются сторонниками российского диктатора.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили раскритиковал состав сборной страны на зимних Олимпийских играх-2026.

"Абсолютно позорный состав сборной Грузии на Зимней Олимпиаде. Из 8 спортсменов 6 - это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица. А грузинский флаг на открытии несла дочь Этери Тутберидзе, обруссившейся грузинки, которая является ярым апологетом (сторонником - УНИАН) Путина и оправдывает войну против Украины и оккупацию Грузии", - написал он на своей странице в соцсети X.

Саакашвили призвал мир не принимать "эту самопровозглашенную сборную" как представителей Грузии. Также он обратился к грузинам и подчеркнул, что это не их сборная, а на самом деле "теневой филиал оккупантов".

Как писал УНИАН, украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом Олимпиады-2026. Основанием для этого стало нарушение Олимпийской хартии, а именно правила 50, запрещающего политические демонстрации на спортивных объектах.

Как отметили в НОК, спортсмен должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - в знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям, однако не смог этого сделать из-за решения МОК.

Также сообщалось, что президент Дональд Трамп оскорбил спортсмена, который критиковал США перед Олимпиадой.

"Очевидно, что происходит много вещей, которые мне не очень нравятся, и я думаю, что многим людям тоже. То, что я ношу флаг, не означает, что я представляю все, что происходит в США", - заявил американский лыжник-фристайлист Хантер Гесса во время пресс-конференции в Милане 6 февраля.

После чего Трамп написал, что ему "трудно болеть" за таких спортсменов, как Гесс.

