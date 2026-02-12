Вратарь 'Баварии' Нойер ответил, готов ли он вернуться в сборную Германии, - Spiegel

В августе 2024 года 38-летний Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Вратарь ФК "Бавария" Мануэль Нойер снова был вынужден высказаться по поводу спекуляций о возможном возвращении в национальную сборную. И в очередной раз он решительно подтвердил свое решение не выступать за сборную Германии на чемпионате мира летом, сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что о том, что он больше не хочет играть за Германию, Нойер уже достаточно часто говорил в течение последних полутора лет. Именно поэтому он снова должен был давать объяснения после поражения 0:2.

В статье говорится, что в августе 2024 года 38-летний Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной сборной, а поражение в четвертьфинале чемпионата Европы от Испании стало его 124-м и последним матчем в футболке DFB.

Добавляется, что после 15 лет, кульминацией которых стал триумф на чемпионате мира 2014 года, это было вполне понятное решение, учитывая разочарование на домашнем чемпионате Европы.

Однако, как отмечает издание, через год появились первые спекуляции. Причиной этого стали длительные выпадения Марка-Андре тер Стегена, преемника Нойера на воротах сборной Германии. Пателлярное сухожилие, спина – едва он оправился от одной травмы, как последовала следующая операция. В материале подчеркивается, что сейчас он снова травмирован.

Издание напомнило, что в августе 2025 года федеральный тренер Юлиан Нагельсманн, отвечая на вопрос о возможном возвращении Нойера, сказал, что двери открыты для всех. Однако он добавил, что "на данный момент" не будет заниматься вопросом Нойера.

Через несколько недель консультант Нойера Томас Крот рассказал о состоянии своего клиента:

"Он в отличной форме, показывает прекрасные результаты. Если Юлиан Нагельсманн видит проблему на этой позиции, Мануэль здоров и его пригласят – то Ману, несомненно, не откажет".

Однако, как отмечает издание, футболист четко сказал "нет".

Еще в сентябре 2025 года он исключил возможность возвращения, так же как и два месяца спустя, в ноябре, когда бывший тренер сборной Германии Йоахим Лёв сказал:

"Если Мануэль Нойер продолжит играть на высшем уровне, как мы видели в последнее время и знаем уже много лет, я уверен, что Юлиан Нагельсманн это учитывает".

Президент "Баварии" Герберт Хайнер на этой неделе в интервью журналу "Sport Bild" назвал Нойера лучшим вратарем в Германии:

"По моему мнению, Мануэль – лучший вратарь, который есть в Германии. И я лично считаю, что на чемпионат мира должны ехать лучшие. Но, конечно, решающим условием является то, чего хочет Мануэль".

В статье указывается, что Нойер снова отказался. Более того, он подтвердил журналистам окончательное решение о завершении карьеры.

"Это красивые слова, но именно он знает мое решение, поэтому я улыбаюсь над этим", – прокомментировал футболист заявление Хайнера.

Издание поделилось, что именно результаты Нойера являются причиной того, что дискуссии на эту тему точатся снова и снова. Несмотря на некоторые промахи, как, например, в матче Лиги чемпионов против "Арсенала" (1:3) или его неудачный пас, приведший к временному счету 1:1 в матче с "Гоффенгаймом", он все еще остается очень хорошим вратарем.

В материале выдвинуто предположение, что, возможно, сложные отношения с Нагельсманном также играют определенную роль в решении Нойера. Во время работы в "Баварии" Нагельсманн обидел Нойера, уволив его давнего друга и тренера вратарей Тони Тапаловича.

