С Буффоном в этом случае практически невозможно поспорить.

Джанлуиджи Буффон – легендарный футболист, один из величайших вратарей всех времен. Проведя 17 лет в "Ювентусе", он выиграл 10 титулов Серии А, 5 Кубков Италии и 6 Суперкубков, а также стал чемпионом мира в 2006 году. Известный своими невероятными сейвами и молниеносной реакцией, Буффон был кошмаром для нападающих.

Как человек, знающий о вратарском искусстве почти все, Буффон назвал 5 лучших голкиперов мира, пишет GiveMeSport

Майк Меньян — Милан

Майк Меньян в 2022 году был вторым номером сборной Франции после Уго Льориса, но теперь он основной голкипер "трёхцветных". Хотя в нынешнем сезоне "Милан" находится на 9 позиции в Серии А, Меньян остается одним из лучших в мире.

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Ян Облак — Атлетико Мадрид

Один из лучших вратарей мира с момента своего перехода в "Атлетико", Ян Облак был отмечен Буффоном еще в 2022 году и он по-прежнему находится на высшем уровне.

Лучший в Ла Лиге по "сухим" матчам в этом сезоне, он продолжает показывать феноменальную стабильность. Забавно, но в 2017 году Облак мог стать заменой самому Буффону в "Ювентусе", но переход так и не состоялся.

Мануэль Нойер — Бавария"

Чемпион мира 2014

Победитель Лиги чемпионов 2013

Один из величайших вратарей всех времен. Мануэль Нойер доминирует в футболе уже более 10 лет. Буффон в 2017 году отзывался о нем так: "Физически мощный и уверенный. Он придает команде спокойствие одной только своей аурой. Великолепен в игре ногами и делает невозможные сейвы".

Нойер перевернул представление о роли голкипера благодаря своей игре на выходах и контролю мяча.

Джанлуиджи Доннарумма — ПСЖ

Основной вратарь сборной Италии, которого называли "новым Буффоном", когда он в 16 лет ворвался в состав "Милана". Хотя он пока не достиг уровня Буффона, Доннарумма остается элитным вратарем. В 2021 году он принес Италии победу на Чемпионате Европы, отразив решающие пенальти в финале против Англии. Отличается феноменальной реакцией и умением брать 11-метровые.

Тибо Куртуа - Реал Мадрид

Многие до сих пор считают Куртуа лучшим голкипером мира. В "Реале" он продолжает выигрывать трофеи и удивлять сейвами. Герой финала ЛЧ-2022 – в матче против "Ливерпуля" Тибо сделал 9 сейвов, принеся мадридцам 14-й Кубок чемпионов.

Идеальный современный вратарь: высокорослый, невероятно гибкий и хладнокровный в стрессовых ситуациях.

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Ранее УНИАН сообщал, что в деле о смерти легендарного Диего Марадоны произошел неожиданный поворот. Прямо в зале суда был арестован бывший охранник звездного спортсмена Хулио Сесар Кория. Прокурор обвинил его во лжи под присягой.

Кроме того, голкипер, который играл с Роналду, рассказал, каким на самом деле был футболист вне игры. По словам голкипера, Роналду "был золотым и с ним абсолютно все было в порядке".

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