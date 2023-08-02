Один из величайших голкиперов в истории футбола решил повесить бутсы на гвоздь в 45 лет.

Легендарный вратарь сборной Италии, туринского "Ювентуса" и "Пармы" Джанлуиджи Буффон официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

"Это все, народ! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе", - написал легендарный голкипер на своей странице в Instagram.

Отмечается, что один из величайших голкиперов в истории футбола решил повесить бутсы на гвоздь в 45 лет.

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Джанлуиджи Буффон - карьера футболиста

Джанлуиджи Буффон является многолетним капитаном "Ювентуса" и национальной сборной Италии. Он играл за "Парму" с 1994 года по 2001, а с 2001 по 2018 годы выступал за "Ювентус". Затем Буффон провел один сезон в ПСЖ и вернулся в туринский клуб. За "Ювентус" Буффон провел 683 матча, из них 322 - на ноль.

Среди трофеев Буффона - 10 побед в чемпионате Италии, 5 Кубков Италии и 7 Суперкубков, один Кубок УЕФА, а также победа в чемпионате Франции и Суперкубок Франции. В составе сборной Италии он провел 176 матчей, стал чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Буффон был признан лучшим вратарем 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Джанлуиджи Буффон стал голкипером "Пармы" летом 2021 года, когда он объявил об уходе из "Ювентуса".

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