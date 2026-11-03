'Шахтер' потерпел второе подряд поражение в Лиге чемпионов

Матч состоялся на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретились донецкий "Шахтер" и лиссабонский "Спортинг". Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу португальцев.

В первом тайме было минимум опасных моментов, и команды не смогли забить ни одного гола.

Счёт был открыт на 59-й минуте, когда после суматохи в штрафной "Шахтёра" Думбия оказался самым ловким и одним касанием пробил мимо Ризныка. В последние полчаса "горняки" пытались сравнять счёт, но забить не сумели.

Видео дня

Лига чемпионов. 4-й тур. Групповой этап

"Шахтер" - "Спортинг" - 0:1

Гол: Думбия, 59

Предупреждения: Изаки, 74 - Араухо, 66

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Марлон Гомес (Траоре, 83), Кауан Элиас, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Матвиенко (к) (Мейреллиш, 90), Очеретько, Назарина (Изаки, 67), Алиссон (Феррейра, 90), Глейкер Мендоса (Невертон, 67).

"Спортинг": Сильва, Андерсен, Альтимира, Иоаннидис (Салазар, 70), Катамо (Фресенда, 83), Араухо, Инасиу (к), Куарежма, Фелисисимо (Блопа, 88), Думбия (Симоэш, 88), Суарес.

Матч состоялся на стадионе "Стэмфорд Бридж". Таким образом, после 4 туров у "горняков" 4 очка.

Новости футбола

Ранее журналист Рудольф Патрик Бейтмен сообщал, что лондонский "Тоттенхэм" рассматривает возможность досрочного расторжения договора аренды украинского вингера Михаила Мудрика уже в январе.

"В "Тоттенхэме" считают, что допустили ошибку с Михаилом Мудриком, и в связи с этим намерены расторгнуть договор об аренде в январе. Ожидается, что и Уилсон Одоберт, и Хави Симонс вернутся на поле до конца января", - написал он.

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