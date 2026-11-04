Канада не допустит хоккеистов из России и Беларуси на молодежный ЧМ

Федерация хоккея Канады поддержала позицию правительства.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские хоккеисты не сыграют на молодежном чемпионате мира, который пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире в конце декабря текущего и январе следующего года. Об этом пишет Reuters.

"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную, ужасающую войну в Украине - до тех пор, пока это продолжается, - спортсмены из этих стран не будут выступать в Канаде. Так что, если вы спрашиваете именно о молодежном чемпионате мира, то россиян там не будет", - сказал он.

Федерация хоккея Канады поддержала позицию правительства.

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Как хозяйка турнира, Канада контролирует выдачу виз, а без них российские игроки в Альберту не попадут.

Ранее во вторник национальные федерации хоккея Норвегии, Дании, Швеции и Чехии заявили, что откажутся играть против России на мужском чемпионате мира по хоккею, который пройдет в следующем году в Германии.

Допуск РФ у хоккею

Недавно спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к пяти турнирам сезона 2026/27.

Речь идет о чемпионатах мира среди взрослых и юниоров, а также женских и мужских сборных U18. В частности, россияне смогут выступить на взрослом ЧМ в Германии, который пройдет с 14 по 30 мая 2027 года.

CAS посчитал, что IIHF не предоставила достаточных доказательств угроз безопасности, которые могли бы юридически оправдать отстранение российских команд. По правилам федерации, основанием для недопуска могут быть только подтвержденные риски безопасности.

На чемпионате мира 2027 года в Германии впервые за 20 лет сыграет сборная Украины. Она попала в группу А вместе со Швейцарией, Финляндией, Швецией, Германией, Латвией, Австрией и Словенией.

Позже бывший вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заверил, что Украину не будут исключать из числа участников чемпионата мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

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