Украину не будут исключать из элитного ЧМ-2027 по хоккею, - экс-вице-президент IIHF

Бывший вице-президент Международной федерации хоккея сообщил, что обсуждал этот вопрос с несколькими разными людьми, в том числе с руководством IIHF.

Украину не будут исключать из числа участников чемпионата мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе. Об этом сообщил бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола, пишет Iltalehti

"Украина не вылетит из чемпионата мира среди мужчин следующей весной. Я обсуждал этот вопрос с несколькими разными людьми, в том числе с руководством IIHF", - сказал журналистам Куммола.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российской сборной вернуться к международным соревнованиям по хоккею. Как писало шведское издание Sportbladet, из-за этого Украина рискует потерять место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею 2027 года.

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30 октября CAS принял решение, согласно которому российские хоккейные сборные получили разрешение участвовать в международных турнирах уже с текущего сезона. Это касается мужского чемпионата мира в мае 2027 года, юношеского чемпионата мира, который состоится на стыке 2026–2027 годов, женского ЧМ в ноябре 2027 года, а также юношеских первенств U18 среди мужчин и женщин.

Украина вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Напомним, что в 2026 году сборная Украины впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Произошло это по итогам последнего тура дивизиона IA.

Украине для выхода в элиту нужно было, чтобы реализовались как минимум два условия: победа над Японией в основное время, а также потерянное очко Польшей в заключительной игре против Литвы. Матч против Японии Украина завершила победой со счетом 3:1.

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