Экс-голкипер сборной Италии вернулся в "Парму".

Знаменитый страж ворот Джанлуиджи Буффон, сообщивший, что он покинул "Ювентус", решил, где продолжит карьеру.

"ДжиДжи" вернулся в клуб, где он начинал свою карьеру. Буффон подписал с "Пармой" контракт на два сезона. Факт подписания соглашения уже подтвердил президент пармезанцев Кайл Джей Краузе. По крайней мере об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо у себя в Twitter.

По итогам прошлого сезона "Парма" вылетела во второй дивизион чемпионата Италии.

Клуб уже оригинально представил этот камбэк в своем Twitter. "Парма" опубликовала ролик, где Буффон в роли Супергероя откапывает шкатулку с костюмом Супермена.

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Джанлуиджи Буффон: карьера и достижения

Буффон играл за "Парму" с 1994 года по 2001, а с 2001 по 2018 годы выступал за "Ювентус". Затем он провел один сезон в ПСЖ и вернулся в туринский клуб.

В общей сложности Буффон провел за "Ювентус" 683 матча, из них 322 - на ноль.

Среди трофеев Буффона - 10 побед в чемпионате Италии, 5 Кубков Италии и 7 Суперкубков, один Кубок УЕФА, а также победа в чемпионате Франции и Суперкубок Франции.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей, стал чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Буффон признан лучшим вратарем 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Ранее он заявлял, что крайний срок завершения его карьеры - это лето 2023 года.

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Автор: Артем Будрин