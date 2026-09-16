Мальдера объявил состав сборной Украины на Лигу наций и объяснил свой выбор

С 25 сентября по 5 октября "сине-желтые" проведут сразу четыре матча Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил заявку сборной Украины на матчи Лиги наций. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В основной состав вошли 30 футболистов, еще 10 игроков находятся в резервном списке.

Сборная Украины в Лиге наций проведет встречи с Венгрией (25.09), Грузией (28.09), Северной Ирландией (02.10) и Венгрией (05.10).

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Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер", Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко (оба - "Полесье", Житомир), Виталий Николенко ("Эвертон", Ливерпуль, Англия), Тарас Михавко ("Динамо", Киев), Илья Крупский ("Харьков"), Александр Драмбаев ("ЛНЗ" Черкассы).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - "Шахтер" Донецк), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (все - "Динамо" Киев), Александр Андриевский, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польша), Александр Зубков ("АЕК" Афины, Греция), Виктор Цыганков ("Аякс" Амстердам, Нидерланды).

Нападающие: Даниил Сикан ("Андерлехт", Брюссель, Бельгия), Артем Степанов ("Утрехт", Нидерланды), Матвей Пономаренко ("Динамо", Киев), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Пирей, Греция), Артем Довбик ("Болонья", Италия).

Резервный список

Александр Романчук ("Университатя" Крайова, Румыния), Александр Пихаленок ("Динамо" Киев), Роман Вантух ("Карпаты", Львов), Дмитрий Криськив, Александр Караваев (оба - "Шахтер", Донецк), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли", Джидда, Саудовская Аравия), Владислав Велетень, Игорь Краснопир (оба - "Полесье" Житомир), Артем Шабанов ("Харьков"), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада).

Как Мальдера прокомментировал свой выбор

"Степанов очень хорошо выступает в чемпионате, имеет много игровой практики. Надеемся, что он нам поможет. Четыре матча, восемь таймов. Почти у каждого будет возможность сыграть", - сказал он.

По его словам, цель также заключается в том, чтобы сформировать команду, которая со временем будет играть хорошо:

"Отсутствие игровой практики может быть проблемой, но мы очень хорошо знаем Трубина и его ценность для сборной. Он важный вратарь для нас. Разник имеет много игровой практики и хорошо выступает. Для меня это также важно".

Он прокомментировал отсутствие Егора Ярмолюка.

"Мы были на связи и с Ярмолюком, и с клубными медиками. У Егора есть определенные хронические проблемы, воспаления. Ему было очень жаль, ведь он хочет играть за сборную. Медицинский штаб "Брентфорда" будет работать над его здоровьем, чтобы он восстановился к матчам за сборную в ноябре. Егор очень хотел приехать в лагерь сборной, но состояние его здоровья не позволяет сейчас задействовать его на 100%", - рассказал Мальдера.

Тренер высказался и об отсутствии Михаила Мудрика.

"Очевидно, что он получил травму, к сожалению. Мы общались с ним. Мы поддерживаем связь и с ним, и с его клубом, я сказал Михаилу, чтобы он не волновался. Надеемся, что в ближайшем будущем он сможет сыграть за сборную", - добавил он.

Новости футбола

Ранее российский медийный клуб "Амкал" (Москва) объявил о подписании контракта с украинским нападающим Алексеем Сидоровым. Подписание контракта состоялось несмотря на действующий договор 25-летнего форварда с ФК "Харьков", срок которого истекает 30 июня 2028 года.

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