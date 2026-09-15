Украинец-беглец перешел в российский футбольный клуб

Подписание контракта состоялось несмотря на действующий договор 25-летнего нападающего с ФК "Харьков", срок действия которого истекает 30 июня 2028 года.

Российский медийный клуб "Амкал" (Москва) объявил о подписании контракта с украинским нападающим Алексеем Сидоровым. Об этом говорится в заявлении клуба.

При этом детали соглашения не разглашаются. Подписание контракта состоялось несмотря на действующий договор 25-летнего нападающего с ФК "Харьков", срок которого истекает 30 июня 2028 года.

Стоит отметить, что 18 августа 2026 года харьковский клуб получил информацию о поступлении в системе FIFA TMS запроса от Российского футбольного союза о выдаче международного трансферного сертификата на Сидорова для его регистрации в российском клубе RVСhellendzh в статусе любителя.

Видео дня

При этом Сидоров в 2025 году самовольно покинул команду и уехал из Украины. Футболист отказался возвращаться из-за семейных обстоятельств, несмотря на ультиматум харьковского клуба. В Украине Сидоров играл за "Колос" (9 матчей), "Харьков" (41) и запорожский "Металлург" (29).

Новости футбола

Ранее стали известны места проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в 2028 и 2029 годах. Как подчеркнули в Европейском союзе футбольных ассоциаций, финалы самого престижного клубного турнира, Лиги чемпионов, в сезонах 2027-2028 и 2028-2029 годов пройдут на двух культовых стадионах.

Вас также могут заинтересовать новости: